В Саранске пьяная женщина устроила смертельное ДТП

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погиб 37-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 28 августа в посёлке Луховка. По предварительной информации, 48-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шкода» в состоянии алкогольного опьянения, во время движения по улице Октябрьской допустила выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Ниссан».

От полученных телесных повреждений скончался 37-летний водитель «Ниссана». Кроме того, были травмированы виновница аварии и 26-летняя пассажирка «Ниссана».

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Источник: гибдд.рф