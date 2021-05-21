В Чамзинском районе в результате ДТП погибли два человека

В Чамзинском районе ДТП унесло жизни двух человек.

Происшествие произошло вечером 28 августа на 6-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. По предварительным данным, 51-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено», совершая разворот, не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Затем в «Хендай» врезался автомобиль марки «Киа». После этого второе транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

От полученных травм 42-летний водитель «Хендай» и его 39-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Кроме того, были госпитализированы предполагаемая виновница ДТП и 38-летний водитель «Киа».

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Источник: гибдд.рф