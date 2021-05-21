В Краснослободском районе ДТП унесло жизнь 36-летнего мужчины

В Краснослободском районе погиб водитель опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло днём 28 августа на 74-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 36-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте ДТП. Кроме того, были травмированы двое пассажиров «Гранты» 31- и 32-летнего возраста. Мужчины были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф