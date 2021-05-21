В Саранске пьяный водитель легковушки врезался в грузовик

В Саранске пьяный водитель легкового автомобиля устроил ДТП.

ДТП произошло поздним вечером 28 августа на территории Пролетарского района города. На Лямбирском шоссе 33-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованный грузовик марки «Рено».

Водитель легковушки осматривался медиками на месте происшествия. В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф