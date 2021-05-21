В Зубово-Полянском районе опрокинулась легковушка

В Зубово-Полянском районе опрокинулся легковой автомобиль.

Происшествие произошло ранним утром 29 августа на 433-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 50-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21102, превысив скорость, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист был госпитализирован в районную больницу.

Известно, что некоторое время назад 50-летний гражданин был лишен водительского удостоверения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф