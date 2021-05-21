В Зубово-Полянском районе легковушка врезалась в трактор

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора.

Происшествие произошло утром 29 августа на 33-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Потьма и Барашево. По предварительной информации, 41-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Рено-Логан», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди трактор марки ЛТЗ.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф