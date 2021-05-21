В Ардатовском районе 17-летний парень подозревается в краже мопеда

В Ардатовском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан несовершеннолетний парень, который подозревается в краже мопеда.

На прошлой неделе 17-летний житель указанного района, являющийся студентом колледжа, прогуливаясь по улице, обратил внимание на приоткрытую дверь гаража. Зайдя внутрь, молодой человек обнаружил мопед. Парень выкатил транспортное средство на улицу, после чего завел его и уехал. Покатавшись, молодой человек спрятал мопед в кустах.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении парня.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф