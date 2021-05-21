В Мордовии руководителя муниципального предприятия оштрафовали за экономическое преступление

В Мордовии был оштрафован руководитель муниципального предприятия, совершивший преступление в сфере экономической деятельности.

Директор муниципального предприятия городского округа Саранск «Специализированное транспортное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», заведомо зная о задолженности у данной организации по налогам и страховым взносам, а также при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 4 млн рублей, сокрыв денежные средства.

В ходе расследования причиненный ущерб был возмещен подозреваемым в полном объеме.

Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено постановлением суда с назначением меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Ардатовском районе 17-летний парень подозревается в краже мопеда.

Источник: mordovia.sledcom.ru