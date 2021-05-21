В Рузаевке был задержан местный житель, ударивший ножом мужчину

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который два раза ударил ножом мужчину.

Некоторое время назад 59-летний житель Рузаевки гостил у своего приятеля. Также в гостях у последнего в тот момент находилась его подруга. Женщина пожаловалась на своего бывшего сожителя, который отказывается отдавать ей личные вещи. Мужчины, будучи пьяными, решили помочь приятельнице.

В итоге 59-летний житель Рузаевки и его товарищ отправились к бывшему гражданскому мужу подруги. Последнего они встретили возле подъезда его дома. В процессе выяснения отношений 59-летний мужчина ударил бывшего сожителя упомянутой женщины ножом в спину. Когда пострадавший повернулся, он нанес ему ножевое ранение живота.

Затем гражданин, получивший два ранения, забежал в квартиру, после чего вызвал медиков. Пострадавшего удалось спасти.

В отношении 59-летнего жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф