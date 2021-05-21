В Саранске в результате ДТП погиб 81-летний пенсионер

В Саранске произошло ДТП, которое унесло жизнь пенсионера.

Указанное происшествие произошло утром 30 августа на территории Пролетарского района города. На улице Титова 38-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Киа», проявив невнимательность, совершила наезд на 81-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска, где спустя некоторое время скончался от телесных повреждений, полученных в результате наезда транспортного средства.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в результате ДТП погибли два человека.

Источник: гибдд.рф