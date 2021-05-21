В Рузаевском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием автомобиля и трактора, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло днём 30 августа на 26-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся в попутном направлении трактор марки «Беларус».

Телесные повреждения получили автомобилист и его пассажиры, среди которых 37-летняя женщина и две девочки 7- и 14-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф