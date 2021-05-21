В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Более 30 сотрудников рядового и начальствующего состава, представители учреждений, подведомственных УФСИН России по Мордовии, Пензенской и Саратовской областям, в полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

Итогом обучения стал квалификационный экзамен. Слушатели показали знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения, их реализацию при решении профессиональных задач, а также четкое понимание требований, которые стоят перед пенитенциарной системой на современном этапе.

В актовом зале учебного центра слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

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Источник: 13.fsin.su