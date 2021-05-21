В одной из колоний Мордовии прошло психопрофилактическое мероприятие с осужденными

В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН РФ по Мордовии в рамках акции «Жизнь» прошло психопрофилактическое мероприятие с осужденными, посвященное вопросу ценности человеческой жизни.

Мероприятия было проведено для формирования ценностного отношения осужденных к жизни, ответственного отношения к собственному существованию, позитивного мировоззрения и отношения к самому себе и к людям.

В процессе занятия осужденными были сделаны выводы о ценности человеческой жизни. Каждый поделился своим пониманием жизни.

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Источник: 13.fsin.su