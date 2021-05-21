В УФСИН РФ по Мордовии заготавливают сено

Колония-поселение № 8 УФСИН РФ по Мордовии ведет работу по заготовке сена.

Учреждением было обработано 130 га угодий. Сено используется для заготовки кормов для подсобных хозяйств УФСИН РФ по Мордовии в холодное время года.

Благоприятные погодные условия в этом году способствовали хорошему урожаю луговых трав. Покос осуществляется в самую оптимальную фазу для заготовки кормов: сейчас в них накоплено максимальное количество питательных веществ.

Современная техника и необходимое оборудование позволяют заготавливать корма самостоятельно.

Также читайте о том, что в учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Источник: 13.fsin.su