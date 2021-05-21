В УФСИН РФ по Мордовии заготавливают сено

Колония-поселение № 8 УФСИН РФ по Мордовии ведет работу по заготовке сена.
Учреждением было обработано 130 га угодий. Сено используется для заготовки кормов для подсобных хозяйств УФСИН РФ по Мордовии в холодное время года.
Благоприятные погодные условия в этом году способствовали хорошему урожаю луговых трав. Покос осуществляется в самую оптимальную фазу для заготовки кормов: сейчас в них накоплено максимальное количество питательных веществ.
Современная техника и необходимое оборудование позволяют заготавливать корма самостоятельно.
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Источник: 13.fsin.su