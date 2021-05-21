В Мордовии общественники посетили следственный изолятор

Следственный изолятор № 2 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители Общественной наблюдательной комиссии республики Владимир Меньшойкин и Людмила Резяпкина.

Члены ОНК осуществили осмотр режимного корпуса учреждения, а также пообщались с лицами, содержащимися в изоляторе.

Жалоб со стороны обвиняемых и подозреваемых не поступило.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su