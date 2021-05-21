В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс «Райский сад»

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках кружка художественно-прикладного творчества прошел конкурс «Райский сад».

Идея конкурса заключалась в том, чтобы каждая из участниц могла продемонстрировать свой наряд ручной работы, рассказав, как зародилась мысль о создании образа.

Стоит отметить, что целью проведения подобных мероприятий является повышение нравственного и эстетического уровня воспитания осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su