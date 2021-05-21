В Мордовии всё больше учеников покидают школу после девятого класса

В Мордовии всё чаще подростки завершают обучение в школе после девятого класса.

Указанная тенденция наметилась в последние годы. Всё больше школьников делают выбор в пользу продолжения получения образования в техникумах.

По сведениям министерства образования Мордовии, в 2001 году 30% школьников решили продолжить обучение в техникумах, а в прошлом году количество учеников с обозначенными приоритетами составило 51%.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru