В Мордовии психологи в работе с осужденными применяют метод кинотерапии

Психологами исправительной колонии № 13 УФСИН РФ по Мордовии проводятся групповые психокоррекционные мероприятия, направленные на решение жизненных проблем осужденных с использованием кинотерапии.

Кинотерапия – это групповой просмотр кинофильмов и последующее их обсуждение. В процессе просмотра кинофильма и анализа собственного восприятия его образов осужденные исследуют свои личностные особенности. Это творческий процесс самопознания, вслед за которым возникает возможность перехода к сознательной коррекции своих действий.

Кинотерапия помогает лучше понимать себя и окружающих, учит анализировать собственную жизненную ситуацию через посредника, которым является киноперсонаж.

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Источник: 13.fsin.su