В школах Саранска откроют 12 педагогических классов

В Саранске 12 педагогических классов откроются в новом учебном году в школах №№ 40 и 5.

Помимо обычных предметов стандартного учебного плана ученики указанных классов будут изучать элективные курсы психолого-педагогической и предметной направленности, а вести их будут преподаватели Мордовского государственного педагогического университета.

К концу 2024 года, по информации министерства образования РМ, в районах республики появятся ещё 8 педагогических классов. Такой подход должен способствовать решению проблемы с педагогическими кадрами в школах Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru