В Чамзинском районе в ДТП пострадал 51-летний автомобилист

В Чамзинском районе пострадал водитель опрокинувшегося легкового автомобиля.

Происшествие произошло ранним утром 31 августа на 67-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», проявив невнимательность и превысив скорость, допустил выезд транспортного средства на встречную полосу. Затем машина наехала на опору дорожного знака, после чего опрокинулась на проезжую часть.

Водитель легковушки доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф