В Теньгушевском районе пожар уничтожил несколько заброшенных домов

В Теньгушевском районе произошел пожар, который уничтожил несколько заброшенных домов.

Днём 31 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Березово. На улице Центральной загорелись 7 заброшенных домов и сухая растительность. Пламя полностью уничтожило постройки и растительность на общей площади, составляющей 1500 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru