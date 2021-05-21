В Саранске в результате ДТП пострадал 51-летний велосипедист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 51-летний велосипедист.

ДТП произошло днём 31 августа на территории Октябрьского района города. На улице Тамбовской 35-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», сбила 51-летнего велосипедиста. Причина инцидента пока что не сообщается.

Велосипедист получил телесные повреждения. Мужчина был доставлен в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи велосипедист был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф