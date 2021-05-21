В Теньгушевском районе сгорели жилой дом и хозяйственная постройка

В Теньгушевском районе в результате пожара были уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка.

В ночь на 31 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Баево. На улице Центральной загорелись жилой дом № 6 и хозяйственная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и хозяйственную постройку на общей площади, составляющей 124 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Теньгушевском районе пожар уничтожил несколько заброшенных домов.

Источник: 13.mchs.gov.ru