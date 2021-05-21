В Саранске иномарка сбила нарушительницу ПДД

В Саранске женщина попала под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 31 августа на территории Октябрьского района города. На улице Ульянова 45-летняя гражданка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Рено-Логан», совершила наезд на 37-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая была осмотрена медиками на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадал 51-летний велосипедист. Мужчину сбил автомобиль.

Источник: гибдд.рф