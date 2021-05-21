В Ичалковском районе загорелась хозяйственная постройка

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки.

Днём 31 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение на территории населенного пункта Оброчное. Возле дома № 9, расположенного по адресу – улица Привокзальная, загорелась хозяйственная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Теньгушевском районе сгорели жилой дом и хозяйственная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru