В Ичалковском районе загорелась хозяйственная постройка

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки.
Днём 31 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение на территории населенного пункта Оброчное. Возле дома № 9, расположенного по адресу – улица Привокзальная, загорелась хозяйственная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru