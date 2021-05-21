В Инсаре в результате ДТП пострадали два ребенка

В Инсаре произошло ДТП, в результате которого пострадали два несовершеннолетних парня.

Происшествие произошло вечером 31 августа на перекрестке улиц Коммунистической и Антропова. По предварительной информации, 13-летний мальчик, управлявший мопедом марки «Хонда», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21150, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили водитель мопеда и его 11-летний попутчик. Пострадавшие были госпитализированы.

Было установлено, что у 18-летнего гражданина, находившегося за рулем автомобиля, нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф