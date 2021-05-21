В Большеигнатовском районе сгорели тюки сена

В Большеигнатовском районе произошел пожар, который уничтожил тюки сена.

Происшествие произошло в ночь на 31 августа на территории населенного пункта Вармазейка. Загорелись тюки сена. Пламя уничтожило сено на общей площади, составляющей 800 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru