В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный район»

В целях стабилизации аварийности, а также предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в Ковылкинском, Инсарском и Кадошкинском районах сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный район».

Всего за один день проведения мероприятия на территории обслуживания ММО МВД России «Ковылкинский» было выявлено 52 факта нарушения ПДД участниками дорожного движения.

Особое внимание было уделено профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Инспекторами ОСБ ДПС ГИБДД на территории Ковылкинского района было выявлено два водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также инспекторами ДПС в ходе проведения мероприятия были выявлены и другие нарушения ПДД, в том числе непредставление преимущества в движении пешеходам, техническая неисправность транспортных средств (тонировка), перевозка детей без специальных удерживающих устройств, а также управление машиной без использования ремней безопасности.

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Источник: гибдд.рф