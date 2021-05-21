В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы психологов психологических лабораторий подведомственных учреждений.

Были обсуждены проблемные вопросы в работе и эксплуатации автоматизированного рабочего места пенитенциарного психолога.

Кроме того, на сборах были рассмотрены вопросы развития профессиональных умений и навыков, повышения психологической компетенции в области сопровождения личного состава, осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Были приняты зачеты по оценке профессиональной компетенции, изучены вопросы профилактики повторной преступности осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su