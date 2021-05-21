В Мордовии сотрудники ФСИН провели мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании

На базе филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии с лицами, состоящими на учете, прошли мероприятия по профилактике совершения административных правонарушений и повторных преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проведения встречи с подучетными гражданами сотрудники уголовно-исполнительной инспекции рассказали о вреде злоупотребления спиртными напитками и наркомании, продемонстрировали социальный видеоролик на тему отказа от алкоголя.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su