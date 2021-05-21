В Мордовии сотрудники полиции проверили учебные заведения

В Мордовии в преддверии начала нового учебного года сотрудники полиции провели встречи с педагогическим составом учебных заведений и напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении линеек и классных часов.

Представителям школ также напомнили о правилах поведения в случае экстренных ситуаций.

Кинологи со служебными собаками осмотрели территорию учебных заведений и прилегающую инфраструктуру на предмет обнаружения подозрительных предметов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф