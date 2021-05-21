Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме мужчину

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своем доме мужчину.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе нынешнего года 34-летний житель посёлка Луховка фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме гражданина России 1973 года рождения.

В настоящее время стражами порядка проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ».

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Источник: 13.мвд.рф