Артем Здунов посетил телевизионный завод в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 31 августа посетил Саранский телевизионный завод.

Руководитель региона ознакомился с мощностями и производственными планами предприятия.

В настоящее время завод активно занимается проработкой новых производственных направлений. Это позволит загрузить предприятие стабильным объемом работы, улучшить показатели финансовой устойчивости и обеспечить рост заработной платы. Ожидается, что рост объемов производства в текущем году составит 150%.

Артем Здунов провел на Саранском телевизионном заводе рабочее совещание с участием руководства министерства промышленности республики, на котором речь шла о реализации новых инвестиционных проектов. Глава региона дал поручение проработать вопросы поддержки проектов.

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Источник: e-mordovia.ru