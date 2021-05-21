Артем Здунов поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеринарного работника.

Артем Здунов отметил, что с начала текущего года для профилактики особо опасных болезней животных ветеринарными специалистами республики было проведено более 386 тыс. диагностических исследований, сделано свыше 2 млн прививок, а также проведено 50 млн ветеринарно-санитарных экспертиз и проб.

По словам главы региона, мониторинговым исследованиям на наличие африканской чумы свиней и на высокопатогенный грипп птиц было подвергнуто более 20 тыс. особей, что на 12% больше уровня 2020 года. Заболеваний не выявлено.

По сравнению с прошлым годом, почти в 1,5 раза сократилось число зарегистрированных населенных пунктов, являющихся неблагополучными по бешенству животных.

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Источник: e-mordovia.ru