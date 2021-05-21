В Лямбирском районе открылась новая школа

В селе Аксеново Лямбирского района открылась новая школа.

В праздничном мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

В новой школе имеются современные учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым, спортивные комплексы для начальной и старшей школ, библиотека, столовая, актовый зал, мастерские для мальчиков, кабинет кулинарии для девочек, мобильный лингафонный кабинет, 100 компьютеров, робототехническое оборудование.

Также есть хорошо оснащенные кабинеты логопеда и психолога, спальные комнаты, медицинский кабинет.

Артем Здунов поздравил детей, родителей и педагогов с началом учебного года, пожелал всем здоровья и успехов.

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Источник: e-mordovia.ru