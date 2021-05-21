В МГПУ им. М.Е. Евсевьева открылся бассейн

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов сегодня, 1 сентября, принял участие в торжественной линейке в МГПУ им. М.Е. Евсевьева.

Руководитель региона приветствовал преподавателей и студентов вуза, а в их лице всех школьников, студенчество и педагогическое сообщество региона.

Обращаясь к первокурсникам, Артем Здунов подчеркнул, как важно настроиться на познавательную и интересную учебу.

После торжественной линейки был осмотрен новый бассейн, открывшийся в университете. Здесь будут проходить занятия и тренировки в рамках учебного процесса.

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Источник: e-mordovia.ru