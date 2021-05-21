В школах Саранска прозвенел первый звонок

Сегодня, 1 сентября, во всех школах Саранска прозвенел первый звонок.

В Центре образования «Тавла» - средней общеобразовательной школе № 17, в этот день побывал мэр Саранска Пётр Тултаев. В данном учебном заведении, являющимся самой большой школой республики, было сформировано 10 первых классов.

Выступая на торжественном мероприятии, Пётр Тултаев отметил, что в 2022 году в 4-м микрорайоне Юбилейного будут введены в эксплуатацию детский сад на 240 мест и школа на 1450 мест.

Для ученика одного из первых классов Центра образования «Тавла» сегодня двойной праздник – кроме Дня знаний он отмечает день рождения. Данному школьнику на торжественной линейке глава города вручил подарок и пожелал достойно идти по жизненному пути.

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Источник: adm-saransk.ru