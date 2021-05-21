В Центре образования «Тавла» открылся школьный кванториум

В Центре образования «Тавла» - средней общеобразовательной школе № 17 г. Саранска заработал первый школьный кванториум – новая образовательная площадка для работы с детьми, набирающая популярность.

Кванториум представляет собой новый формат работы, где подростки в проектной форме обучаются перспективным естественно-научным и техническим направлениям - от робототехники до изучения лазерных технологий.

Деятельность кванториума ориентирована как на преподавание учебных предметов, так и на развитие факультативных курсов.

В открытии кванториума принял участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов. Он пообщался с детьми и педагогами, познакомился с учебными профилями кванториума.

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Источник: e-mordovia.ru