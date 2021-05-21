В Дубенском районе в ДТП пострадал водитель грузовика

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель грузовика.

Происшествие произошло днём 1 сентября на 86-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 54-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, не рассчитав безопасную дистанцию, поочередно врезался в двигавшиеся впереди кроссовер марки «Ниссан» и грузовик аналогичной марки.

Пострадал предполагаемый виновник ДТП. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф