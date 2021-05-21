В Саранске 63-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске женщина пострадала вследствие падения в салоне автобуса.

Инцидент произошел вечером 1 сентября на территории Октябрьского района города. Во время движения по улице Косарева 54-летний водитель автобуса марки МАЗ затормозил перед пешеходным переходом. В этот момент в салоне транспортного средства упала 63-летняя пассажирка.

Пострадавшая была осмотрена медиками на месте инцидента.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф