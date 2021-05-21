В Инсаре был задержан пьяный водитель легковушки

В Инсаре сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.
В ночь на 1 сентября на улице Гагарина сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21140. За рулем транспортного средства находился 25-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
На место была вызвана СОГ ОП № 9 ММО МВД России «Ковылкинский».
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф