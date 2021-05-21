Житель Рузаевки, ударивший сына ножом, пойдет под суд

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом своего сына.

В конце июля нынешнего года 62-летний житель Рузаевки распивал спиртные напитки в компании своего 32-летнего сына. В ходе попойки старший участник застолья стал упрекать собутыльника в отсутствии постоянной работы. В итоге между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 62-летний гражданин ударил сына ножом в живот.

Пострадавший был госпитализирован. Медики спасли мужчину.

Ранее 62-летний житель Рузаевки был судим за совершение имущественного преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф