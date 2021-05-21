В Саранске устанавливают контейнеры для раздельного сбора стекла

В Саранске внедряется новая система раздельного сбора стекла и стеклотары.

Региональным оператором по обращению с отходами специальные контейнеры были установлены на 60 площадках.

В сентябре контейнеры появятся ещё в 60 местах.

Теперь стеклянная тара будет направляться на переработку на стекольные заводы.

Региональный оператор по обращению с отходами рекомендует складывать в контейнер для стеклотары бутылки и банки без крышек (перед этим их желательно ополоснуть).

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Источник: adm-saransk.ru