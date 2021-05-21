В Саранске в ближайшее время планируется расселить жителей 15 аварийных многоквартирных домов

В Саранске по этапу 2021 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» планируется расселить жителей из 15 аварийных многоквартирных домов.

Будут расселены жители домов, расположенных по следующим адресам:

д. №№ 10, 14, 16 по ул. Кооперативная;

д. №№ 6,12,13,16 по ул. Центральная;

д. № 3 на территории Кирзавода;

д. № 34/1 по ул. Рузаевская;

д. № 39 по ул. Осипенко;

д. №№ 3,4 по ул. Полевой Стан и д. № 9 по ул. Садовая в п. Ялга;

д. № 1 (разъезд 625-го км) в с. Зыково;

д. № 13 по ул. М. Расковой.

В настоящее время для расселения жителей из указанных домов ведется строительство многоэтажного жилого дома по ул. Серадзская.

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Источник: adm-saransk.ru