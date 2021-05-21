В Саранске в ближайшее время планируется расселить жителей 15 аварийных многоквартирных домов

В Саранске по этапу 2021 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» планируется расселить жителей из 15 аварийных многоквартирных домов.
Будут расселены жители домов, расположенных по следующим адресам:
В настоящее время для расселения жителей из указанных домов ведется строительство многоэтажного жилого дома по ул. Серадзская.
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Источник: adm-saransk.ru