В Мордовии бывший сотрудник ФСИН обвиняется в получении взятки

Суд вынесет приговор в отношении бывшего сотрудника УФСИН РФ по Мордовии, обвиняемого в получении взятки.

Было установлено, что фигурант уголовного дела, будучи сотрудником ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, за взятку в размере 50 тыс. рублей пообещал осужденному без достаточных на то оснований подготовить медицинские документы с выставлением необходимого диагноза для изменения условий отбывания наказания. На основании указанных документов осужденный освобождался от тяжелых физических нагрузок и работ в запыленном помещении исправительного учреждения.

В июне текущего года мужчина был задержан с поличным после получения денежного вознаграждения.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru