В Саранске арестовали 9 машин должников

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД Мордовии провели совместный рейд с применением автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав».

В ходе рейда четыре человека оплатили свои задолженности, под арест попали девять автомобилей должников.

Всего в ходе рейда АПК «Дорожный пристав» выявил два десятка автомобилей, сведения о которых находились в исполнительных производствах различных категорий. Четверо водителей на месте поспешили погасить свои долги на общую сумму около 10 тыс. рублей. Семь человек получили требования о явке на прием в отделение судебных приставов.

У девяти должников машины были арестованы, одна из них изъята.

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Источник: r13.fssp.gov.ru