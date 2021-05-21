Житель Саранска погасил долг после ареста имущества

Судебные приставы Мордовии, применив меры принудительного исполнения, восстановили права жительницы региона и взыскали в её пользу более 500 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Должник решением суда был признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. Суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель на основании исполнительного листа, выданного Пролетарским судом Саранска, возбудил исполнительное производство. При проверке имущественного положения должника выяснилось, что в его собственности имеется нежилое помещение, расположенное на улице Победы, на которое был наложен арест.

Принятая мера побудила гражданина погасить задолженность в полном объеме в течение нескольких дней.

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Источник: r13.fssp.gov.ru