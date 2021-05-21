В Мордовии судебные приставы арестовали автомобиль должника

В отделение судебных приставов по Дубенскому району УФССП России по Мордовии для исполнения поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина административного штрафа.

В качестве наказания безответственному водителю был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Добровольно гражданин требование исполнительного документа не исполнил. Судебный пристав-исполнитель, выяснив, что должнику принадлежит транспортное средство, наложил на него арест. В установленный законом 10-дневный срок мужчина задолженность не погасил, в связи с чем автомобиль был изъят.

В настоящее время производится оценка транспортного средства, после чего автомобиль передадут на реализацию. Вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности.

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Источник: r13.fssp.gov.ru