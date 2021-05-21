В Мордовии предприниматель оплатил долг после беседы с судебным приставом

В Мордовии судебные приставы в принудительном порядке взыскали с индивидуального предпринимателя задолженность в размере 370 тыс. рублей.

Мужчина приобрел земельный участок, но не исполнил в срок договорные обязательства.

На исполнение в отделение судебных приставов по Октябрьскому району УФССП России по Мордовии поступил исполнительный лист о взыскании с предпринимателя крупной задолженности.

Должник заключил с администрацией Саранска договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка, расположенного в Октябрьском районе, для размещения автомойки и станции технического обслуживания. В установленный в договоре срок денежные средства за данный участок он так и не перевел.

Беседа с сотрудником органа принудительного исполнения вразумила должника. Гражданину понадобилось несколько дней, чтобы рассчитаться с долгами.

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Источник: r13.fssp.gov.ru