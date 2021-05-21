В Саранске с жилищно-эксплуатационной компании взыскали сумму неосновательного обогащения

Судебные приставы Мордовии взыскали с жилищно-эксплуатационной компании около 900 тыс. рублей неосновательного обогащения.

Исполнительное производство находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Ленинскому району.

Ранее председателем общего собрания собственников МКД с жилищно-эксплуатационной компанией был заключен договор управления многоквартирным домом. В рамках соглашения на содержание и текущий ремонт дома жильцами в течение нескольких лет были перечислены денежные средства в размере около 2 млн рублей.

Через четыре года собственники приняли решение сменить управляющую компанию. Поскольку функции управления многоквартирным домом приняла на себя иная управляющая компания, жилищно-эксплуатационная компания обязана была перечислить ей полученные от жильцов денежные средства, которые не были освоены. Добровольно жилищно-эксплуатационная компания этого не сделала.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия на принадлежащий должнику-организации транспорт: автофургон и легковой автомобиль. Руководитель жилищно-эксплуатационной компании был предупрежден об уголовной ответственности в случае неуплаты задолженности в установленный законом срок.

В течение нескольких дней должником сумма задолженности была погашена в полном объеме.

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Источник: r13.fssp.gov.ru